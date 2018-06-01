ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Острейко Илью Владимировича, 1989 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Острейко Илью Владимировича, 1989 года рождения, который 06.02.2018 года ушел из дома на улице Перерва и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.Приметы: на вид 23-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы прямые русые.Был одет: не установлено.Особые приметы: на теле имеются татуировки: на груди изображение волка, на правом плече – иероглифы, на левой ноге – девушка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18