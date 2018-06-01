УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Горшенкову Марину Сергеевну, 10.05.1972 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Горшенкову Марину Сергеевну, 10.05.1972 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 08.02.2018 года.Приметы: на вид 45-50 лет, рост 158 см, нормального телосложения, волосы темные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93