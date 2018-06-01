ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Васильеву Анну Демьяновну, 01.03.1936 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Васильеву (Сура, Бойко) Анну Демьяновну, 01.03.1936 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 22.07.2010 года.Приметы: на вид 75 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы прямые, короткие, седые, зачёсаны назад.Особые приметы: Зубы полностью отсутствуют, на шее сзади родимое пятно диаметром 1,5 см.Одежда: Кофта голубая с коротким рукавом, брюки светло-серые, носки красные в белую полоску, босоножки темно-коричневые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29