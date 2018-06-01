По следам чёрных лесорубов. Прокуратура Судогодского района возбудила уголовное дело о незаконной рубке сосен в особо крупном размере. Как показала проверка, проведённая вместе с участковыми Андреевского лесничества, в одном из лесных кварталов было вырублено сразу 38 сырорастущих деревьев.

По следам чёрных лесорубов. Прокуратура Судогодского района возбудила уголовное дело о незаконной рубке сосен в особо крупном размере. Как показала проверка, проведённая вместе с участковыми Андреевского лесничества, в одном из лесных кварталов было вырублено сразу 38 сырорастущих деревьев. Таким образом лесничеству был причинён ущерб на сумму более 433 тысяч рублей. Сейчас материалы этого дела о незаконной вырубке сосен направлены в полицию, решает вопрос об уголовном преследовании.