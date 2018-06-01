Вратарь футбольной сборной Португалии и лиссабонского клуба Спортинга Руй Патрисиу собрался покинуть клуб до окончания официального контракта. Причиной стало то, что президент львов Бруну де Карвалью не отпустил голкипера в английский Вулверхэмптон.

Вратарь футбольной сборной Португалии и лиссабонского клуба "Спортинга" Руй Патрисиу собрался покинуть клуб до окончания официального контракта. Причиной стало то, что президент "львов" Бруну де Карвалью не отпустил голкипера в английский "Вулверхэмптон".Футболист начал процесс расторжения действующего контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом клуб по электронной почте, факсу и направив заявление заказным письмом, сообщает еженедельник "Футбол". Президент "Спортинга" де Карвалью наложил вето на переход Патрисиу в "Вулверхэмптон", несмотря на договоренности, потребовал от англичан дополнительно 2 млн евро.