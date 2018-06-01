В России с июня операторы связи будут предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, чьи данные будут подтверждены в системах государственных органов.
В России с июня операторы связи будут предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, чьи данные будут подтверждены в системах государственных органов.
Соответствующие поправки к закону "О связи" подписал президент РФ Владимир Путин в июле 2018 года. Нововведения направлены на борьбу с нелегальным распространением SIM-карт в России. По данным 2017 года Роскомнадзор совместно с МВД изъял более 106 тысяч незаконных SIM-карт, передает РИА Новости.
Согласно изменениям в законодательстве, услугами мобильной связи смогут пользоваться лишь те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и будут внесены в его автоматизированную систему расчетов. Оператор связи будет обязан проверять достоверность сведений об абоненте. Для этого оператору обеспечен доступ к единому порталу госуслуг, единой системе идентификации и аутентификации, а также другим информационным системам госорганов.
Если достоверность сведений не будет подтверждена, оператор приостанавливает оказание услуг связи данному абоненту. Также оказание услуг прекращается при поступлении предписания Роскомнадзора или соответствующего запроса от оперативно-розыскных органов.
За нарушение правил устанавливается административная ответственность: для юридических лиц – штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей; для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей; для граждан – предупреждение или штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей.