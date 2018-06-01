В России с июня операторы связи будут предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, чьи данные будут подтверждены в системах государственных органов.

В России с июня операторы связи будут предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, чьи данные будут подтверждены в системах государственных органов.Соответствующие поправки к закону "О связи" подписал президент РФ Владимир Путин в июле 2018 года. Нововведения направлены на борьбу с нелегальным распространением SIM-карт в России. По данным 2017 года Роскомнадзор совместно с МВД изъял более 106 тысяч незаконных SIM-карт, передает РИА Новости.Согласно изменениям в законодательстве, услугами мобильной связи смогут пользоваться лишь те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и будут внесены в его автоматизированную систему расчетов. Оператор связи будет обязан проверять достоверность сведений об абоненте. Для этого оператору обеспечен доступ к единому порталу госуслуг, единой системе идентификации и аутентификации, а также другим информационным системам госорганов.Если достоверность сведений не будет подтверждена, оператор приостанавливает оказание услуг связи данному абоненту. Также оказание услуг прекращается при поступлении предписания Роскомнадзора или соответствующего запроса от оперативно-розыскных органов.За нарушение правил устанавливается административная ответственность: для юридических лиц – штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей; для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей; для граждан – предупреждение или штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей.