Об этом сообщили в пресс-службе губернатора

Об этом сообщили в пресс-службе губернатораС 1 июня власти возобновляют работу автобуса по маршруту «Кострома-Кологрив», передает пресс-служба губернатора области.Предприятие ПАТП №2 выиграло конкурс на обслуживание. На маршруте запустят автобус малого класса. Рейсы будут осуществляться ежедневно.Отправление из Костромы - в 15.00, из Кологрива - в 06.30.Между городами расстояние по трассе в 338 километров. Кологрив находится на северо-востоке области.