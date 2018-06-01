Весь мир поражается спектаклю, который разыграла Украина с убийством журналиста Бабченко. Однако, оказывается, на Украине уже несколько лет весьма популярны фальшивые смерти, и умереть понарошку может любой желающий. Даже похороны устроят, как настоящие. Причем, стоит это совсем недорого.

Свиная кровь, которой СБУ залила пол, инсценируя "убийство" журналиста Бабченко в Киеве, фигурирующие в деле колоритные персонажи — оружейник Герман и монах-правосек Цымбалюк, видеокамеры, шумиха в СМИ, рыдания по "невинно убиенному" – и его чудесное явление народу живым и здоровым.Весь мир поражается спектаклю, который разыграла СБУ с "убийством" журналиста Бабченко. Однако, оказывается, на Украине уже несколько лет весьма популярны "фальшивые смерти", и "умереть понарошку" может любой желающий.Как выяснили журналисты украинского издания "Вести", пустое свидетельство о смерти можно купить всего за 15 тысяч гривен (или 600 долларов): достаточно набрать в поисковике слова “Продам свидетельство о смерти Украина".Обычно украинцы заказывают свою "смерть" по финансовым соображениям – например, чтобы не платить коммуналку за членов семьи, которые находятся на заработках за границей.Журналисты позвонили по одному из объявлений, и вежливый женский голос заверил: бланки свидетельств о смерти у них в продаже настоящие, "с вотермарками". Правда, если нужны дополнительные услуги – печати, факсимилле, то это будет на 2000 гривен дороже.Устраивать ли себе похороны с помпой – личное желание самого "покойника". Однако и это тоже возможно. В одной из похоронных контор Киева (разумеется, не без юмора) отреагировали на такой запрос обещанием организовать все в лучшем виде – и гроб купить, и поминальный обед заказать.Одно только сомнение высказала сотрудница ритуальной службы: кто ответит, если покойник вдруг встанет из гроба, и кого-то из родственников "схватит “кондратий“?При этом она заверила: самое дорогое в организации похорон в Киеве – это место. Но раз настоящего захоронения не нужно, то устроить такое "похоронное шоу" в украинской столице можно весьма бюджетно."За 20 тысяч гривен мы вам дадим такого распорядителя похорон, что вы сами поверите, что умерли”, — пообещали украинским журналистам в похоронном бюро Киева.Что же касается Аркадия Бабченко, то после спектакля, в котором ему пришлось сутки играть роль "убитого", сейчас он, по собственному признанию, хочет "напиться, заснуть вообще пьяным и не думать ни о чем дня два-три".