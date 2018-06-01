Лайнер авиакомпании Transavia Airlines вынужденно сел в португальском аэропорту Фару из‐за неудобств, предоставленных одним из пассажиров. От него исходил настолько мерзкий запах, что люди стали жаловаться экипажу на рвоту и обмороки.

Лайнер авиакомпании Transavia Airlines вынужденно сел в португальском аэропорту Фару из‐за неудобств, предоставленных одним из пассажиров. От него исходил настолько мерзкий запах, что люди стали жаловаться экипажу на рвоту и обмороки.Неприятный инцидент произошел во время перелета из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария. Свидетели рассказали, что мужчина, судя по всему, не принимал душ около месяца.Сначала стюардессы пытались запереть проблемного пассажира в туалетной кабине, однако вонь все также оставалась в салоне. Капитану авиалайнера ничего не оставалось делать, кроме как срочно садиться в ближайшем аэропорту, передает телеканал "".После посадки "вонючку" выпроводили из самолета. Тем, кто стал плохо себя чувствовать из-за резкого запаха, оказали медицинскую помощь.Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент для компании Transavia Airlines. До этого у одного из пассажиров во время полета начались приступы метеоризма, что спровоцировало недовольства. Сообщается, что конфликт дошел до драки.Ранее стало известно о пассажире рейса Ростов‐на‐Дону – Тбилиси, который пошутил, что в его ручной клади находится бомба.Отмечается, что мужчину незамедлительно сняли с посадки.