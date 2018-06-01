Сбербанк прекратил оформление ипотечных кредитов для нескольких корпусов проектов Опалиха парк и Малая Истра в Подмосковье. Застройщик – группа Промсервис, пишет Коммерсант со ссылкой на дольщиков проекта.

Информация подтверждается и на сервисе Сбербанка "ДомКлик", где сообщается о приостановке сотрудничества по этим двум ЖК. В банке сообщили, что причной решения стало отсутствие у компании запрошенных документов.Гендиректор застройщика Эльдар Челидзе утверждает, что ситуация пока не причиняет серьезных неудобств – продажи в других корпусах ведутся.Сбербанк перестал выдавать ипотеку лишь на 3 корпуса из 20 в ЖК "Малая Истра", отметил Челидзе. При этом банк принимает заявки на ипотеку, но одобрит ее лишь после завершения мониторинга корпусов.Ранее Сбербанк приостановил сотрудничество с одним из крупнейших подмосковных застройщиков Urban Group.