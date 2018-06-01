В международном детском центре Артек продолжается конкурс популярной музыки Детская новая волна. С ее художественным руководителем Игорем Крутым встретился корреспондент Dni.ru.

В международном детском центре "Артек" продолжается конкурс популярной музыки "Детская новая волна". С ее художественным руководителем Игорем Крутымвстретился корреспондент Dni.ru.В конкурсе этого года принимает участница из Украины. Но ИгоряЯковлевича это обстоятельство не смущает. "Мы оцениваем не страну, а качествопродукта", – заметил композитор. При этом о переносе конкурса в другое место,как было в случае со взрослой "Новой волной", он не думает. Тем более, чтоконкурс в "Артеке" проходил еще до всех геополитических перетрубаций. А в этомгоду и вовсе обрел новую площадку и выглядит очень масштабно.Игорь Крутой признался, что в детстве о том, чтобы попасть в "Артек", он и мечтать не мог – мама была простым лаборантом санэпидемстанции, а отец работал экспедитором. Да и вся жизнь могла у него сложиться иначе, если бы не скандал, случившийся в юности. "Меня не приняли в Киевскую консерваторию, потому что я не сдал обязательную тогда для всех историю КПСС, – признался композитор. – После этого я был вынужден целый год преподавать музыку в сельской школе, играть на баяне"."Но все, как оказалось, к лучшему, – продолжает Крутой. – В итоге я поступил в Николаевский пединститут, и во время учебы там познакомился с Александром Серовым, для которого начал писать песни". И консерватория в его жизни потом все-таки случилась – в Саратове.Сегодня Игорь Крутой – самый востребованный в стране композитор. Его песни есть в репертуаре Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Николая Баскова, Лаймы Вайкуле и многих других звезд. А созданная им Академия популярной музыки считается самой престижной школой молодых исполнителей.