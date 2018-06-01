В квартиру к девушке на улице Новый Арбат ворвались двое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на нож, они похитили денежные средства, личные вещи и ювелирные украшения...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО и ОМВД России по району Арбат задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 26-летней девушки. По словам потерпевшей, ночью к ней в квартиру на улице Новый Арбат ворвались двое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на нож, они похитили денежные средства, личные вещи и ювелирные украшения, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 255 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Московской области задержали одного из подозреваемых – 27-летнего приезжего мужчину. Затем в г. Москве на улице Маршала Тухачевского был задержан его 25-летний соучастник. У злоумышленников изъят нож. Похищенным они распорядились по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время устанавливается причастность задержанных к аналогичному противоправному деянию, совершенному на территории Пресненского района г. Москвы.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61