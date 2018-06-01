В эти выходные постарайтесь не планировать дел и мероприятий, которые для вас в могут быть энергозатратными и после которых вы будете чувствовать себя уставшими.

В эти выходные постарайтесьне планировать дел и мероприятий, которые для вас в могут быть энергозатратными ипосле которых вы будете чувствовать себя уставшими.“Речь идет не о физическойусталости как таковой. Напротив, если, например, активные занятия спортом вас радуюти оставляют после себя ощущения энергетического подъема, то такой досуг будет отличнымвыбором. Однако, если вы пытаетесь сделать это из-под палки, потому что "такнадо", то лучше будет допустить послабление и спокойно позволить себе немногополениться”, –По мнениюэксперта, не стоит в эти дни встречаться с неприятными вам или просто "тяжелыми"людьми, после общения с которыми вы часто ощущаете себя будто выжатыми и обесточенными,а также поднимать сложные темы в разговоре, требующие мобилизации душевных сил.Устраивать в эти выходныегенеральную уборку "через не хочу" тоже очень не рекомендуется, крометех случаев, когда для вас этот процесс является своеобразной формой медитации.“Так или иначе, планируячто-то на эти дни, держите в голове, что занятия должны вас наполнять, а не изнурять,и делайте свой выбор с учетом этого понимания. Последствия неблагоприятного выборамогут достаточно явно отразиться на вашем здоровье, поэтому не отмахивайтесь отэтой идеи и не геройствуйте”, – предупредила синхролог.