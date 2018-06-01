В эти выходные постарайтесь
не планировать дел и мероприятий, которые для вас в могут быть энергозатратными и
после которых вы будете чувствовать себя уставшими.
В эти выходные постарайтесь
не планировать дел и мероприятий, которые для вас в могут быть энергозатратными и
после которых вы будете чувствовать себя уставшими.
“Речь идет не о физической
усталости как таковой. Напротив, если, например, активные занятия спортом вас радуют
и оставляют после себя ощущения энергетического подъема, то такой досуг будет отличным
выбором. Однако, если вы пытаетесь сделать это из-под палки, потому что "так
надо", то лучше будет допустить послабление и спокойно позволить себе немного
полениться”, –
По мнению
эксперта, не стоит в эти дни встречаться с неприятными вам или просто "тяжелыми"
людьми, после общения с которыми вы часто ощущаете себя будто выжатыми и обесточенными,
а также поднимать сложные темы в разговоре, требующие мобилизации душевных сил.
Устраивать в эти выходные
генеральную уборку "через не хочу" тоже очень не рекомендуется, кроме
тех случаев, когда для вас этот процесс является своеобразной формой медитации.
“Так или иначе, планируя
что-то на эти дни, держите в голове, что занятия должны вас наполнять, а не изнурять,
и делайте свой выбор с учетом этого понимания. Последствия неблагоприятного выбора
могут достаточно явно отразиться на вашем здоровье, поэтому не отмахивайтесь от
этой идеи и не геройствуйте”, – предупредила синхролог.