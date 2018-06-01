Первого июня пришла сенсационная новость: в Афганистане найден живым советский военный летчик, сбитый еще в 1980-х годах. Позже пришло уточнение: он был сбит в Афганистане в 1987 году, а сейчас, вероятно, находится на территории Пакистана. Ветераны - афганцы узнали, что он хочет вернуться домой.

Первого июня пришла сенсационная новость: в Афганистане найден живым советский военный летчик, сбитый еще в 1980-х годах. Позже пришло уточнение: он был сбит в Афганистане в 1987 году, а сейчас, вероятнее всего, находится на территории Пакистана.Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией. По словам замруководителя ветеранской организации "Боевое братство" — главного редактора ИА "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина, летчик, которому сейчас, скорее всего, не меньше 60 лет, хочет вернуться домой.Калинин предполагает, что бывший советский военнослужащий может находиться на территории Пакистана. "Так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан", — пояснил он.При этом Калинин говорит, что одной из первоначальных задач является установление личности летчика. Кроме того, предстоит ответить на вопрос о том, почему он не выходил на связь в течение 30 лет.О том, что советский военный летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся до сих пор без вести пропавшим, жив и находится в этой стране, сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.По его словам, этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство" (Battle brotherhood) — "Боевые сестры" (Battle Sisterhood), которая состоялась накануне в Подмосковье.