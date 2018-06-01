В период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года специальный прокурор США Роберт Мюллер потратил на российское расследование 4,5 миллиона долларов.

В период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года специальный прокурор США Роберт Мюллер потратил на "российское расследование" 4,5 миллиона долларов. Такая информация появилась в сообщении министерства финансов Соединенных Штатов.Как уточняется, общая сумма расходов составила 4 506 624 доллара, передает РИА Новости. Самая большая статья расходов – зарплата и другие выплаты работникам. На эти цели пошло 2,7 миллиона долларов. Почти 900 тысяч долларов ушло на аренду, связь и счета. Порядка полумиллиона долларов пошло на транспортные расходы и командировки, труд подрядчиков обошелся в более чем 250 тысяч долларов. На приобретение оборудования было потрачено почти 55 тысяч, на расходные материалы – еще почти 30 тысяч. Отдельным пунктом в списке стоит "транспортировка вещей", на которую было потрачено 1,3 тысячи долларов.По состоянию на декабрь 2017 года министерство юстиции США потратило на расследование порядка 7 миллионов долларов, из них на затраты офиса Мюллера пришлись 3,2 миллиона.Роберта Мюллера назначили в мае 2017 года для расследования предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые отрицают и в Белом доме, и в Кремле. Трамп называет это расследование "охотой на ведьм", а представители Белого дома критикуют спецпрокурора Мюллера за то, что он ведением расследования отвлекает общество от "реальных достижений" администрации.