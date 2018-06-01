В результате ДТП в центре Киева подросток получил черепно-мозговую травму, сильный ушиб грудной клетки, переломы левой ключицы, руки и ноги.

В результате ДТП в центре Киева подросток получил черепно-мозговую травму, сильный ушиб грудной клетки, переломы левой ключицы, руки и ноги. 13-летнего ребенка на велосипеде сбил спецавтомобиль, которым управлял инспектор батальона сопровождения главного управления национальной полиции Украины в Киеве.СМИ сообщили, что автомобиль был из президентского кортежа, но в администрации Петра Порошенко эту информацию опровергли. Полиция же сообщила, что автомобиль во время ДТП выполнял спецзадание.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности правил дорожного движения.Ранее в Киеве машина из президентского кортежа сбила 87-летнего пенсионера. В полиции утверждали, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал регулировщика.