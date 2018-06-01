До «Позитивного»

До «Позитивного»29 мая 2018 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s изменило прогноз рейтингов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Банка подтверждены на уровне «B-/B».Агентство отмечает, что за последние два года операционные показатели Банка УРАЛСИБ улучшились на фоне постепенного восстановления бизнес-модели после запуска процедуры финансового оздоровления в конце 2015 года. «Изменение прогноза по рейтингам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» отражает наши ожидания того, что банк продолжит восстанавливать свою бизнес-модель и укреплять положение на рынке в ближайшие 12 месяцев, что, скорее всего, обусловит более устойчивые финансовые показатели», – отмечается в релизе Агентства.Эксперты S&P ожидают, что Банк УРАЛСИБ продолжит улучшать свои операционные показатели по мере расширения деятельности в розничном сегменте и сегменте предприятий малого и среднего бизнеса. Прогноз «Позитивный» отражает вероятность повышения рейтинга Банка в результате повышения эффективности его бизнес-модели и укрепления рыночной позиции, что должно привести к более стабильным и предсказуемым финансовым показателям.