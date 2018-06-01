Юные гости приняли участие в многочисленных развлечениях.Более 70 мастер-классов разной направленности, среди которых квесты, игры и соревнования...
Сотрудники Госавтоинспекции г. Москвы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднику детства.
1 июня на площадке Московского Дворца пионеров собралось более полутора тысяч маленьких участников дорожного движения и их родителей. Юные гости приняли участие в многочисленных развлечениях. Более 70 мастер-классов разной направленности, среди которых квесты, игры и соревнования, обучающие Правилам дорожного движения. Также для детей был развернут детский автогородок, где ребята смогли почувствовать себя настоящими водителями.
Все участники увлекательной викторины были удостоены гордого звания мастеров безопасного поведения на дорогах и улицах города. Госавтоинспекторы остались довольны своими учениками и вручили каждому полезный подарок – красочный буклет с Правилами дорожного движения, который поможет найти решение возникшего вопроса в рамках безопасности на дороге.
Сотрудники Госавтоинспекции выступили в качестве модераторов на всех площадках, организованных в рамках детского праздника.
Инспекторы дорожно-патрульной службы познакомили ребят с обаятельным талисманом Чемпионата мира по футболу-2018 Волком-Забивакой и символом праздника «Город чемпионов» Воробьем. Переполненные положительными эмоциями от встречи с любимыми персонажами, дети сделали веселое фото на память. Также ребята приняли участие в спортивных мастер-классах от педагогов Дворца пионеров и партнёров праздника – FIFA и Российского футбольного союза.
На главной сцене Дворца пионеров с зажигательной программой выступили творческие коллективы, среди которых финалисты ведущих музыкальных проектов страны.
Юные гости праздничного дня делились друг с другом и со своими родителями яркими впечатлениями, а также поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции г. Москвы за увлекательные и познавательные конкурсы.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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