Юные гости приняли участие в многочисленных развлечениях.Более 70 мастер-классов разной направленности, среди которых квесты, игры и соревнования...

Сотрудники Госавтоинспекции г. Москвы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднику детства.1 июня на площадке Московского Дворца пионеров собралось более полутора тысяч маленьких участников дорожного движения и их родителей. Юные гости приняли участие в многочисленных развлечениях. Более 70 мастер-классов разной направленности, среди которых квесты, игры и соревнования, обучающие Правилам дорожного движения. Также для детей был развернут детский автогородок, где ребята смогли почувствовать себя настоящими водителями.Все участники увлекательной викторины были удостоены гордого звания мастеров безопасного поведения на дорогах и улицах города. Госавтоинспекторы остались довольны своими учениками и вручили каждому полезный подарок – красочный буклет с Правилами дорожного движения, который поможет найти решение возникшего вопроса в рамках безопасности на дороге.Сотрудники Госавтоинспекции выступили в качестве модераторов на всех площадках, организованных в рамках детского праздника.Инспекторы дорожно-патрульной службы познакомили ребят с обаятельным талисманом Чемпионата мира по футболу-2018 Волком-Забивакой и символом праздника «Город чемпионов» Воробьем. Переполненные положительными эмоциями от встречи с любимыми персонажами, дети сделали веселое фото на память. Также ребята приняли участие в спортивных мастер-классах от педагогов Дворца пионеров и партнёров праздника – FIFA и Российского футбольного союза.На главной сцене Дворца пионеров с зажигательной программой выступили творческие коллективы, среди которых финалисты ведущих музыкальных проектов страны.Юные гости праздничного дня делились друг с другом и со своими родителями яркими впечатлениями, а также поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции г. Москвы за увлекательные и познавательные конкурсы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81