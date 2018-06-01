На территории области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 16 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 16 человек травмированы. Выявлено 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Александровский районПо предварительной информации, 18.05.2018 г. в 09:20 на 29 км автодороги «Киржач-Карабаново-Александров» водитель автомобиля Лада-Гранта, 1948 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Чери-А15 под управлением водителя, 1995 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП пассажир а/м Чери-А15, 1955 г.р., с диагнозом: ушибленная рана головы - амбулаторно.2. Фрунзенский районПо предварительной информации, 18.05.2018г. в 10:45 в г.Владимир на улице Мира у дома 57 водитель автобуса Скания-Омнилинк, 1971 г.р., двигаясь по средней полосе, допустил наезд на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль Рено-Сандеро под управлением водителя, 1976 г.р., В результате ДТП пострадали: пассажир а/м Рено-Сандеро, 1992 г.р., с диагнозом: растяжение связок шейного отдела позвоночника – амбулаторно; пассажир автобуса, 1959 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ – госпитализирован; пассажир автобуса, 1965 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир автобуса, 1951 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир автобуса, 1953 г.р., с диагнозом: ушиб левого коленного сустава – амбулаторно.3. Ковровский районПо предварительной информации, 18.05.2018 г. в 10:10 в г. Ковров на улице Дегтярева у дома 137 водитель троллейбуса ЗИУ-682Г, 1972 г.р., допустил падение пассажира, 1949 г.р. В результате ДТП пассажир автобуса, 1949 г.р., с диагнозом: СГМ – амбулаторно.4. Александровский районПо предварительной информации, 18.05.2018 г. в 11:45 на 98 км автодороги «М-8-Холмогоры» водитель автомобиля Лада-Гранта, 1953 г.р., при развороте на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Вольво-БЦМ-51 под управлением водителя, 1980 г.р., который двигался во встречном прямом направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель а/м Лада-Гранта, 1953 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, вывих правого плеча, рваная рана левой кисти - госпитализирован.5. Александровский районПо предварительной информации, 18.05.2018 г. в 14:00 в г.Александров на улице Красный переулок у дома 6 водитель мотоцикла Хонда-СБ400, 1998 г.р., допустил падение с мотоцикла на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель мотоцикла Хонда-СБ400, 1998 г.р., с диагнозом: рваная рана левого колена, перелом голеностопа левой ноги - амбулаторно.6. Кольчугинский районПо предварительной информации, 18.05.2018 г. в 16:40 на 72 км автодороги «Колокша – Кольчугино - Александров – В.Дворики» водитель автомобиля Хендай-Солярис, 1986 г.р., допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Ман под управлением водителя, 1977 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Хендай-Солярис, 1986 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, УГМ – госпитализирован; пассажир а/м Хендай-Солярис, 1979 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно.7. Ленинский районПо предварительной информации, 18.05.2018 г. в 08:35 в г.Владимир на улице Гоголя у дома 2 водитель автомобиля Хендай-Гетц, 1985 г.р., допустил наезд на остановившийся впереди автомобиль Кадиллак-Эскалейд под управлением водителя, 1973 г.р. От удара автомобиль Кадиллак-Эскалейд совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Чери-Тиго под управлением водителя, 1986 г.р. В результате ДТП пассажир а/м Хендай-Гетц, 2004 г.р., с диагнозом: ушиб волосистой части головы, ссадина подчелюстной области – амбулаторно.8. Камешковский районПо предварительной информации, 18.05.2018 г. в 19:50 на 15 км автодороги «М-7 Волга подъезд к г.Владимир» водитель автобуса Мерседес–Бенц, 1960 г.р., допустил столкновение с автомобилем Деу-Матиз под управлением водителя, 1983 г.р., который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель а/м Деу-Матиз, 1983 г.р., с диагнозом: закрытый перелом правого бедра – госпитализирован.9. Кольчугинский районПо предварительной информации, 18.05.2018 г. в 20:15 на 36 км автодороги «Колокша – Кольчугино - Александров – В.Дворики» водитель автомобиля Ваз-21102, 1991 г.р., двигаясь в сторону г.Владимира, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомоблием Хонда-ЦРВ под управлением водителя, 1955 г.р., который двигался навстречу в прямом направлении. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Ваз-21102, 1991 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом правого предплечья, закрытая травма позвоночника – госпитализирован; пассажир а/м Хонда-ЦРВ, 1958 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, закрытая травма грудной клетки - госпитализирован.10. Ковровский районПо предварительной информации, 18.05.2018 г. в 21:25 на 254 км автодороги «М-7 Волга» из под неустановленного большегрузного автомобиля, который двигался в сторону г.Н.Новгород произошло падение энергоаккумулятора на двигающийся в попутном направлении автомобиль Хонда-Цивик под управлением водителя, 1987 г.р. В результате ДТП пострадал пассажир а/м Хонда-Цивик, 1989 г.р., с диагнозом: ушибы, ссадины – амбулаторно.