На территории области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 8 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 8 человек травмированы. Выявлено 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Ковровский районПо предварительной информации, 19.05.2018 г. в 00:40 в г. Ковров на улице проспект Ленина у дома 61 водитель автомобиля Ваз-21074, 1996 г.р., выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Ваз-217230 под управлением водителя, 1990 г.р., который двигался во встречном направлении, совершал поворот налево на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель а/м Ваз-21074, 1996 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – амбулаторно.2. Петушинский районПо предварительной информации, 19.05.2018 г. в 02:10 на 105 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Ваз-2114, 1994 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Грейт Волл под управлением водителя, 1965 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Грейт Вол, 1965 г.р., с диагнозом: СГМ, ушибы и ссадины лица – амбулаторно; пассажир а/м Грейт Волл, 1967 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом 1/3 грудины – госпитализирован.3. Муромский районПо предварительной информации, 19.05.2018 г. в 06:45 в г. Муром на улице Куликова у дома 19 водитель автомобиля Хундай, 1996 г.р., не справился с управлением, совершил съезд на левый по ходу движения газон с наездом на барьерное ограждение перильного типа и пешеходный светофор, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали:пассажир а/м Хундай, 1998 г.р., с диагнозом: ЧМТ – амбулаторно; пассажир а/м Хундай, 1998 г.р., с диагнозом: перелом 7, 6 ребер – госпитализирован; пассажир а/м Хундай, 1997 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно.4. Киржачский районПо предварительной информации, 19.05.2018 г. в 10:05 на 3 км автодороги «Киржач-Ельцы-Васелево-Горка» водитель автомобиля Шевроле Авео, 1992 г.р., совершил съезд в кювет. В результате ДТП пассажир а/м Шевроле Авео 1951 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, перелом носа - госпитализирован.5. Октябрьский районПо предварительной информации, 19.05.2018 г. в 17:45 в г. Владимир на улице Мира у дома 26 водитель автомобиля Форд Фокус, 1983 г.р., выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Киа Маджентис под управлением водителя, 1983 г.р., который двигался на разрешающий сигнал светофора. От удара автомобиль Киа Маджентис совершил наезд на стоящий автомобиль Форд Куга под управлением водителя, 1954 г.р., который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара автомобиль Форд Куга совершил наезд на стоящий сзади автомобиль Форд Фокус под управлением водителя, 1982 г.р., который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель а/м Форд Фокус 1983 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно.