На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 7 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 7 человек травмированы. Выявлено 22 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Ленинский районПо предварительной информации, 20.05.2018 г. в 10:40 в г. Владимир в микрорайоне Юрьевец на улице Ноябрьская у дома 46 водитель автомобиля ДАФ – FT, 1971 г.р., перед пешеходным переходом, допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Форд - Фокус под управлением водителя, 1983 г.р. В результате ДТП пассажир а/м Форд – Фокус, 2005 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей головы – амбулаторно.2. Судогодский районПо предварительной информации, 20.05.2018 г. в 11:15 в г. Судогда на улице Октябрьская у дома 124 водитель автомобиля ВАЗ – 2115, 1973 г.р., допустил наезд на пешехода, 2012 г.р., который перебегал проезжую часть дороги, в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход, 2012 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ - госпитализирован.3. Октябрьский районПо предварительной информации, 20.05.2018 г. в 17:45 в г. Владимир на улице 2-я Никольская у дома 9 водитель автомобиля Хонда – Цивик, 1993 г.р., при повороте налево, допустил наезд на пешехода 1992 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Врезультате ДТП пешеход, 1992 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб шейного отдела позвоночника – амбулаторно.4. Собинский районПо предварительной информации, 20.05.2018 г. в 18:00 на 151 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Вольво - FM1342 с полуприцепом Шмитц, 1964 г.р., при перестроении с левой полосы на правую, не предоставил преимущество в движении, двигающемуся прямо в попутном направлении автомобилю Мицубиси – Каризма под управлением водителя, 1975 г.р., после столкновения автомобиль Мицубиси – Каризма, совершил наезд на металлический отбойник. В результате ДТП пассажир а/м Мицубиси – Каризма, 1962 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир а/м Мицубиси – Каризма, 2006 г.р., с диагнозом: ушиба волосистой части головы – амбулаторно; пассажир а/м Мицубиси – Каризма, 2007 г.р., с диагнозом: ушиб правой голени – амбулаторно; пассажир а/м Мицубиси – Каризма, 1977 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки и головы – амбулаторно.