Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не желает допускать на возможную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном представителей Японии и Южной Кореи. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники в американской администрации

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не желает допускать на возможную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном представителей Японии и Южной Кореи. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники в американской администрации.Как сообщает источник, И президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, и премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотели бы принять участие в переговорах, но цель американских дипломатов – организация двустороннего саммита.Согласно теории самого Трампа, полагающегося на свое искусство переговорщика, он сможет выстроить отношения с Ким Чен Ыном более успешно при условии встречи тет-а-тет.По информации источников, близких к подготовке саммита, в случае, если США и КНДР решат расширить встречу, Мун Чжэ Ин сможет вылететь в Сингапур 13 июня.На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с Северной Кореей, напоминает РИА Новости. Но уже на следующий день Трамп сообщил, что его страна проводит продуктивные переговоры с КНДР. Также он отметил, что саммит может состояться в Сингапуре 12 июня, как и планировалось.После этого заместитель главы МИД КНДР Ким Ке Гван сообщил, что Северная Корея готова в любом формате и в любое время провести саммит с Соединенными Штатами Америки, который в одностороннем порядке был отменен Вашингтоном.