Затеянная президентом США Дональдом Трампом торговая война с Евросоюзом, кажется, начинает прочищать мозги чиновникам из Брюсселя. Во всяком случае, после нескольких весьма болезненных и недружественных пинков со стороны Вашингтона, лидеры ЕС начали делать примирительные заявления в отношении России, внезапно осознав важность конструктивных отношений с Москвой.

Затеянная президентом США Дональдом Трампом торговая война сЕвросоюзом, кажется, начинает прочищать мозги чиновникам из Брюсселя. Во всякомслучае, после нескольких весьма болезненных и недружественных пинков со стороныВашингтона, лидеры ЕС начали делать примирительныезаявления в отношении России, "внезапно" осознав важностьконструктивных отношений с Москвой.Как пишет влиятельная британская газета The Guardian,председатель Еврокомиссии (должность, фактически означающая главу Евросоюза.Прим.Ред.) Жан-Клод Юнкер призвал покончить с "демонизацией" России.По его словам, пришло время возобновить отношения с Москвой.Юнкер отметил, что текущее состояние российско-европейскихотношений его не устраивает. Чиновник отметил, что Брюссель "никогда несогласится на действия Москвы в Донбассе и Крыму", однако призвал принятьво внимание тот факт, что Россия – огромная евразийская держава, которая посвоей территории во много раз превышает площадь Евросоюза."Площадь Европейского союза составляет 5,5 млнквадратных километров, в то время как России – 70,5", – приводит британскоеиздание слова главы Еврокомиссии (на самом деле, площадь России – чуть более 17миллионов квадратных километров. Оставшиеся 53, видимо, затесались в материалThe Guardian из-за незнания географии автором статьи или, чего хуже, самимЮнкером. – Прим.Ред.).По словам Еврочиновника, Брюссель и Москва могутсотрудничать во многих сферах, к примеру, в области инноваций и исследований.Как отмечается в материале британской газеты, Лондону вряд ли понравитсяреверанс Юнкера в сторону Москвы, ведь премьер-министр Соединенного КоролевстваТереза Мэй прилагала столько усилий, чтобы дать "решительный ответ" всвязи с известными событиями в Солсбери.Напомним, Дональда Трамп ввел заградительные пошлины наевропейские сталь (25%) и алюминий (10%). По словам канцлера ФРГ АнгелыМеркель, установленные Вашингтоном торговые ограничения являются"дамокловым мечом, нависшим над Европой". В свою очередь, Жан-КлодЮнкер назвал односторонние тарифы противоречащими правилам международнойторговли и "протекционизмом в чистом виде".Евросоюз обсуждает ответные меры. С одной стороны, чиновникив Брюсселя пытаются не перестараться, дабы не разозлить Вашингтон, а с другой,им необходимо сохранить лицо и продемонстрировать, что Евросоюз – это негеополитический придаток США, а вполне самостоятельный игрок на мировой аренесо своими интересами. По словам комиссара ЕС по внешней торговле СесилииМальмстрем, Брюссель намерен обсудить поведение Соединенных Штатов в рамкахВсемирной торговой организации (ВТО).