Затеянная президентом США Дональдом Трампом торговая война с
Евросоюзом, кажется, начинает прочищать мозги чиновникам из Брюсселя. Во всяком
случае, после нескольких весьма болезненных и недружественных пинков со стороны
Вашингтона, лидеры ЕС начали делать примирительные
заявления в отношении России, внезапно осознав важность
конструктивных отношений с Москвой.
Затеянная президентом США Дональдом Трампом торговая война с
Евросоюзом, кажется, начинает прочищать мозги чиновникам из Брюсселя. Во всяком
случае, после нескольких весьма болезненных и недружественных пинков со стороны
Вашингтона, лидеры ЕС начали делать примирительные
заявления в отношении России, "внезапно" осознав важность
конструктивных отношений с Москвой.
Как пишет влиятельная британская газета The Guardian,
председатель Еврокомиссии (должность, фактически означающая главу Евросоюза.
Прим.Ред.) Жан-Клод Юнкер призвал покончить с "демонизацией" России.
По его словам, пришло время возобновить отношения с Москвой.
Юнкер отметил, что текущее состояние российско-европейских
отношений его не устраивает. Чиновник отметил, что Брюссель "никогда не
согласится на действия Москвы в Донбассе и Крыму", однако призвал принять
во внимание тот факт, что Россия – огромная евразийская держава, которая по
своей территории во много раз превышает площадь Евросоюза.
"Площадь Европейского союза составляет 5,5 млн
квадратных километров, в то время как России – 70,5", – приводит британское
издание слова главы Еврокомиссии (на самом деле, площадь России – чуть более 17
миллионов квадратных километров. Оставшиеся 53, видимо, затесались в материал
The Guardian из-за незнания географии автором статьи или, чего хуже, самим
Юнкером. – Прим.Ред.).
По словам Еврочиновника, Брюссель и Москва могут
сотрудничать во многих сферах, к примеру, в области инноваций и исследований.
Как отмечается в материале британской газеты, Лондону вряд ли понравится
реверанс Юнкера в сторону Москвы, ведь премьер-министр Соединенного Королевства
Тереза Мэй прилагала столько усилий, чтобы дать "решительный ответ" в
связи с известными событиями в Солсбери.
Напомним, Дональда Трамп ввел заградительные пошлины на
европейские сталь (25%) и алюминий (10%). По словам канцлера ФРГ Ангелы
Меркель, установленные Вашингтоном торговые ограничения являются
"дамокловым мечом, нависшим над Европой". В свою очередь, Жан-Клод
Юнкер назвал односторонние тарифы противоречащими правилам международной
торговли и "протекционизмом в чистом виде".
Евросоюз обсуждает ответные меры. С одной стороны, чиновники
в Брюсселя пытаются не перестараться, дабы не разозлить Вашингтон, а с другой,
им необходимо сохранить лицо и продемонстрировать, что Евросоюз – это не
геополитический придаток США, а вполне самостоятельный игрок на мировой арене
со своими интересами. По словам комиссара ЕС по внешней торговле Сесилии
Мальмстрем, Брюссель намерен обсудить поведение Соединенных Штатов в рамках
Всемирной торговой организации (ВТО).