Пожар произошел на балконе многоквартирного жилого дома

Пожар произошел на балконе многоквартирного жилого домаЧетыре человека, в том числе трое детей, спасены при пожаре в многоквартирном доме в Александрове, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о возгорании дома в Красном переулке поступило 31 мая около 17 часов. Очевидцы сообщили, что с балкона пятого этажа идет дым, виден открытый огонь.Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что очаг возгорания находится на балконе. Из-за дыма с верхних этажей не могли спуститься люди. Для спасения и эвакуации жителей дома было сформировано звено газодымозащитной службы.Пожарные эвакуировали 13 человек и спасли четверых жителей дома, в том числе троих школьников. Людей с помощью спасательных устройств вывели на улицу. Огонь был полностью потушен в 17:29. В результате происшествия сгорело имущество и внутренняя отделка балкона.