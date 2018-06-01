Белорусский футбольный специалист Олег Кононов стал главным тренером тульского Арсенала. Он сменил на посту наставника канониров черногорца Миодрага Божовича. Соглашение с Кононовым рассчитано на один сезон, опция продления соглашения не определена.

Белорусский футбольный специалист Олег Кононов стал главным тренером тульского "Арсенала", сообщает сайт клуба. Он сменил на посту наставника "канониров" черногорца Миодрага Божовича. Соглашение с Кононовым рассчитано на один сезон, опция продления соглашения не определена.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Божович покинул "Арсенал", не дождавшись предложения по новому контракту. Кононов работал у себя на родине в столичных "Торпедо" и "Локомотиве", возглавлял украинские "Металлург" (Запорожье), "Карпаты", "Севастополь", молдавский "Шериф", а в России – "Краснодар" и "Ахмат". С кубанскими "быками" он завоевал первые в истории клуба медали – бронзу чемпионата России, а также вывел команду в финал Кубка России.