По поводу российского журналиста Аркадия Бабченко главе СБУ и генпрокурору пришлось объясняться перед дипломатами стран большой семерки. Те потребовали назвать мотивы инсценировки его убийства. С таким же требованием, но уже к президенту Украины Петру Порошенко обратился Комитет защиты журналистов.

По поводу российского журналиста Аркадия Бабченко главе СБУ и генпрокурору пришлось объясняться перед дипломатами стран большой семерки. Те потребовали назвать мотивы инсценировки его убийства. С таким же требованием, но уже к президенту Украины Петру Порошенко обратился Комитет защиты журналистов — это международная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Между тем, предполагаемый организатор покушения дает показания и выясняются совсем уж странные подробности.Попытки Украины найти некий "российский след" в криминальной фантасмагории с Аркадием Бабченко становятся все нелепее. После того, как Борис Герман, по версии СБУ — организатор псевдоубийства, сослался на связь с неким Вячеславом Пивоварником из России, в Сети появилось целое "расследование", из которого следует, что Герман с Пивоварником друзья, в "Одноклассниках" переписываются, а с 2012 по 2016 годы Пивоварник был гендиректором ООО "Рускон-Украина". Его владельцем значится британская компания NRV Trade Services Ltd, директором которой указан Борис Герман. Так пишут СМИ. Но к российской компании, крупному контейнерному перевозчику "Рускон", эта фирма не имеет ровным счетом никакого отношения."Рускон" действительно вел переговоры о создании совместного предприятия на Украине еще в 2012-2013 годах. Однако СП так и не было создано в связи с экономической нецелесообразностью. И никаких юридических действий в связи с этим не осуществлялось. Когда нам стало понятно, что переговоры ничем не закончатся, мы предупредили наших контрагентов о запрете использования как имени "Рускон", так и ссылок на компанию. Мы не имели и в настоящий момент не имеем никакого отношения к домену ruscon-ukraine.com.ua, на который идет ссылка в публикуемых материалах", — прокомментировал официальный представитель компании "Рускон".Расстановка фигур в том, что СБУ называют своей спецоперацией, а в Верховной раде позором, говорит сама за себя. Суд утверждает, что Борис Герман не сотрудничал с контрразведкой, хотя тот сам признался, что знал об инсценировке и доложил, куда следует."Господина Германа откровенно подставили, он пытается объясниться: мол, ребята, я работаю на украинские контрразведывательные органы, со мной вели оперативную игру, поскольку я человек, который работает с атошниками, меня попросили подыграть, я подыграл. А сейчас из меня делают крайнего, извините. Я идти по делу о госизмене не хочу. А как должны вести себя СБУ? Они должны говорить, что подговорили Германа и что это была подстава? И он не русский агент, а просто их агент? Нет, конечно! Они сейчас будут из него лепить российского агента", — считает политолог Геворг Мирзоян.А ведь есть еще Алексей Цымбалюк, который назвал себя исполнителем псевдоубийства Бабченко и сейчас под подпиской о невыезде. Правосек, воевавший на Донбассе, при этом монах-волонтер. Как он утверждает, в прошлом — иеродиакон Аристарх Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и Украинской Православной Церкви Патриархата Киевского. Сумасшедшая солянка даже для Украины."Очевидно, что за этот политический перформанс лично президенту Порошенко придется отвечать перед его западными кураторами, администрацией президента США. Безусловно, Украина продемонстрировала яркий пример политической шизофрении", — говорит политолог Иван Мезюхо.И болезнь, судя по всему, прогрессирует. Украинская пресса нагнетает в том смысле, что скоро станет известен заказчик лжеубийства — фигура, вероятно, и вовсе фантастическая. Хотя бы потому, что чем грубее намеки на Россию, тем более дико они выглядят.