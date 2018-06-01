На Украине развернулась пиар-атака, которая дискредитирует крымские курорты. Заказные материалы призваны отпугнуть отдыхающих и выставить полуостров пустующим и ужасным местом.

На Украине развернулась пиар-атака, которая дискредитирует крымские курорты. Заказные материалы призваны отпугнуть отдыхающих и выставить полуостров "пустующим и ужасным местом".Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что атака сопровождается многочисленными медийными вбросами. По его словам, украинская сторона начинает рассказывать, что "в Крым никто не едет, что пляжи пустые".Киев пытается любым способом очернить курортный сезон, заметил Черняк. Он убежден, что это особенно выгодно в мае-июне – те месяцы, когда люди планируют свой отдых, передает РИА Новости.Черняк подчеркнул, что пропагандистские публикации уже начали активно появляться на различных украинских медиа-ресурсах. "В Интернете уже размещают фотографии с пустыми пляжами. При этом зачастую используются старые снимки. Все под вымышленными псевдонимами начинают рассказывать, как плохо в Крыму", – заявил он.При этом глава комитета считает, что такими действиями Киев добьется обратного эффекта. "Чем больше они создают негативной шумихи вокруг наших объектов, вокруг туристического сезона, тем больше внимания люди начинают обращать на Крым, видят по веб-камерам, установленным в крымских курортных городах, реальную, правдивую обстановку и бронируют билеты на отдых", – сказал он.Черняк напомнил, что на сегодняшний день полуостров лидирует по бронированию отдыха среди российских туристических регионов. Более того, вместо отдыха на пляжах Турции и Египта россияне все чаще предпочитают Крым и Краснодарский край.