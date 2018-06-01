Депутат Верховной Рады Михаил Добкин раскритиковал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Он заявил, что этой спецоперацией СБУ опозорила Украину и ее президента.

Депутат Верховной Рады Михаил Добкин раскритиковал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Он заявил, что этой спецоперацией СБУ опозорила Украину и ее президента.В Верховной Раде инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, организованную Службой безопасности Украины, назвали "дешевым спектаклем". Депутат от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин считает, что таким опрометчивым действием президент Петр Порошенко "закопал" свой рейтинг и опозорил всю страну.По мнению Добкина, никаких преимуществ от спецоперации страна не получит, кроме презрения со стороны мирового сообщества. Чиновник убежден, что журналиста выбрали в качестве "жертвы" только из-за его российского гражданства и критики в адрес Кремля, пишет "".В свою очередь, украинский политолог Олег Соскин назвал историю с "воскрешением" Бабченко "перфомансом", который вполне мог организовать сам Порошенко. Эксперт подчеркнул, что президент нацелен на то, чтобы поднять свой рейтинг и иметь возможность переизбраться на новый срок.Соскин добавил, что единственная цель того, что происходит, это довести российско-украинские отношения до состояния "горячей тотальной войны", передает . Он вспомнил историю с Надеждой Савченко и Михаилом Саакашвили, отметив, что планка провокаций и недостоверности только поднимается.Впрочем, ранее Петр Порошенко заявил, что спецоперация по предотвращению "покушения" на Бабченко была проведена блестяще, а участвовавших в ней сотрудников СБУ назвал героями. Получается, что украинская элита сама не в состоянии разобраться, является ли эта выходка удачным ходом или позором для страны.Напомним, 29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко. На следующий день глава СБУ сообщил, что журналист жив, и все это было частью спецоперации для предотвращения реального покушения.Позже в Киеве был задержан подозреваемый – глава немецко-украинского оружейного предприятия Борис Герман. В отношении него заведено уголовное дело "Организация приготовления к теракту".