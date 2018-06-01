Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима, выплатил назначенный ему приговором суда штраф в 130 миллионов рублей.

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима, выплатил назначенный ему приговором суда штраф в 130 миллионов рублей, передает "Интерфакс".По словам представителя суда, зарегистрирована 31 мая кассационная жалоба от адвокатов Улюкаева на решение Мосгорсуда.Как сообщалось ранее, Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал 62-летнего Улюкаева виновным в получении взятки в $2 миллиона от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.Согласно приговору, экс-министр на такой же срок лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.В приговоре суда говорится, что до выплаты штрафа арест на имущество, а именно на земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава, будет сохранен, передает ТАСС.Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор, признав его по сути обвинения законным и обоснованным. Свою вину Улюкаев не признает и настаивает на провокации со стороны главы "Роснефти" и ФСБ. Накануне стало известно, что бывший министр этапирован из Москвы к месту отбытия наказания и уже доставлен в колонию. По словам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой, отбывать наказание бывший министр будет в регионе, который расположен недалеко от столицы, так как его этапирование заняло не более четырех часов.