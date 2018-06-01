В Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова тщетно оказывает сопротивление участнику Дома-2 Роману Гриценко. Ухажер буквально впился в губы поющей ведущей и завалили ее на бревна.

В Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова тщетно оказывает сопротивление участнику "Дома-2" Роману Гриценко. Ухажер буквально впился в губы поющей ведущей и завалили ее на бревна.Видео представляет собой отрывок из свежего выпуска скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Участники сидят на лобном, с ними ведущие Влад Кадони и Ольга Бузова. Последняя выглядит весьма ярко благодаря броскому макияжу и приделанной к голове длинной косе.Все начинается с того, что Ольга вопрошают на всю поляну, мол, неужели никому не нравится Влад. Кто-то из девочек отвечает, что нравится. "Тогда иди целуй!" – приказала Бузова. Но не успела девушка встать, как Кадони стремглав покинул лобное место. Правда, далеко убежать ему не удалось – его поймал другой участник реалити-шоу и буквально на руках принес обратно к костру.В этот момент Бузова подвела к сопротивляющемуся Кадони девушку, и та его поцеловала в щеку. В губы не получилось, но Ольга уже не стала настаивать, да и Влада наконец отпустили. "А вы чего аплодируете? Вы бы хоть раз так сделали, тоже подошли, взяли и поцеловали", – обратилась к другим участникам Бузова.Кадони отреагировал и призвал ее давнего ухажера Романа Гриценко к немедленным действиям. Того не пришлось долго упрашивать. Гриценко, с довольной улыбкой приговаривая: "Давай! Ты сама напросилась", схватил сопротивляющуюся Бузову за голову и поцеловал в губы, при этом завалив назад, на бревна.Участники взорвались криками, свистом и аплодисментами. Обрадовались и те парни и девушки, которые в этот момент находились на Сейшелах и могли наблюдать за действом только через большой экран телевизора. "Подождите, ребят... Вот тебе не стыдно? что я скажу своему парню?" – отсмеявшись, спросила у Гриценко Бузова. "У тебя нет парня", – ответил ей он.Ранее прошла информация, будто Роман Гриценко занимался эскортом.