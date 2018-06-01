Друзья занялись азартными играми в 2015 года

Друзья занялись азартными играми в 2015 годаВ Александрове владельцев казино приговорили к условным срокам - от одного до полутора лет.По версии следствия, в 2015 году Алексей Рарыкин организовал подпольный игорный клуб. Он решил привлечь к делу друзей - Юлию Хоршунову и Антона Какузина. Приятели сняли помещение и наняли персонал. Программист поддерживал работу 12 автоматов, а охранники не пускали в заведение посторонних.Полицейские обнаружили клуб в марте 2017. По оценкам правоохранителей, обвиняемые заработали на казино более 240 тысяч рублей.Какузину также предъявили обвинение в незаконном обороте наркотической смеси, которая содержит марихуану. Все фигуранты признали вину в полном объеме.