В течение 24 дней в Центре реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» отдохнут более 700 детей сотрудников органов внутренних дел...

В течение 24 дней в Центре реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» отдохнут более 700 детей сотрудников органов внутренних дел. По словам организаторов, базовая программа лагеря будет посвящена году добровольца и волонтера.Каждый год в нашей стране знаменуется каким-то знаковым событием, наиболее важным для нашей страны. Прошедший год был объявлен Годом экологии, был Год учителя, а 2018 год объявлен Годом волонтера и добровольца. Большая часть вожатых детского лагеря «Бугорок» прибыла сюда из Российского студенческого движения, многие из которых также являются и волонтерами. Они делают очень многое для ребят, воспитывают в них любовь к познанию, здоровому образу жизни, к труду, дисциплине, уважительному отношению к младшим и старшим, но главное – они становятся настоящими друзьями.Открытие смены началось с торжественной линейки. Юные отдыхающие основательно подготовились к этому событию: каждый отряд (флигель) придумал себе название, девиз, речевку, были выпущены тематические стенгазеты. После чего для самых маленьких посетителей детского лагеря в актовом зале прошло выступление артистов цирка, а для ребят постарше в завершение дня прошла праздничная дискотека.«За долгий учебный год ребенок испытывает стресс: психологические и учебные нагрузки, возможные волнения, переносит простудные заболевания. Поэтому улучшить физические и психологические показатели полезно каждому ребенку. В нашем лагере, помимо культурной, развлекательной программы, мы организовали и санаторно-курортное лечение, благодаря которому наши юные друзья смогут укрепить свое здоровье, отдохнуть и набраться сил. Я желаю ребятам хорошего отдыха и ярких эмоций», – сказала начальник Центра реабилитации «Бугорок» полковник внутренней службы Людмила Иванова.История детского лагеря «Бугорок» продолжается! Яркой нитью проходит она через судьбы многих детей, отдыхавших и продолжающих приезжать каждое лето. Юных отдыхающих объединяет очень многое – крепкая дружба, схожие ценности и общее детство! Счастливое детство, которое лагерь дарит детям!Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве