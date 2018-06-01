Немецкая компания Porsche неожиданно остановила реализацию всех своих моделей на европейских рынках. По всей видимости, производитель не подготовился к новым экологическим правилам, поэтому вынужден дорабатывать машины.

Немецкая компания Porsche неожиданно остановила реализацию всех своих моделей на европейских рынках. По всей видимости, производитель не подготовился к новым экологическим правилам, поэтому вынужден дорабатывать машины.