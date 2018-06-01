Стоимость безлимитного электронного проездного составила 750 рублей

Стоимость безлимитного электронного проездного составила 750 рублейСтоимость безлимитного электронного проездного на троллейбус в Иванове снизилась с 1080 рублей до 750 рублей в месяц, сообщает городская администрация.Соответствующее постановление было подписано 31 мая. Документ устанавливает стоимость безлимитного электронного проездного в 750 рублей в месяц на период с 1 июня до 31 августа. Стоимость других проездных осталась без изменений.Пассажиры, которые приобрели проездные за 1080 рублей могут вернуть деньги в соответствии с установленным летним тарифом. Для этого нужно обратиться в МУП «ИПТ» по адресу: улица Лежневская, дом 181, кабинет №3 (отдельный вход с проспекта Строителей). При себе нужно иметь паспорт и подтверждающие приобретение проездного документы — чек или квитанцию.Ранее член Общественного совета г. Иваново Владимир Батурин отмечал, что при стоимости безлимитного проездного в размере 1080 рублей у пассажиров не будет мотивации ждать электротранспорт. Проще сесть на маршрутку или автобус, который едет в том же направлении.