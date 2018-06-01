В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил подростка на велосипеде. По данным правоохранительных органов, пострадавшего госпитализировали.

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил подростка на велосипеде. По данным правоохранительных органов, пострадавшего госпитализировали.Как уточняется, ЧП произошло на улице Григоренко напротив ТРЦ "Новус". Пострадавший доставлен в больницу с предварительными диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги. Подростку 13 лет, передает ТАСС.Представители администрации президента Украины заявили, что указанный автомобиль не является частью кортежа президента. По другим сведениям, это была "передовая машина", ехавшая раньше самого Порошенко.