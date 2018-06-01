Сейчас уголовное дело направлено в суд

Сейчас уголовное дело направлено в суд26-летний костромич, работая в банке, переводил деньги клиентов на свой счет и пользовался чужой картой.Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Молодой человек работал финансовым консультантом и имел право распоряжаться вложениями клиентов. Без контроля он стал переводить средства на свой личный счет. После сотрудник перевыпустил чужую карту и начал расплачиваться ей в магазинах. Сумма причиненного банку ущерба составила 100 тысяч рублей.Сейчас уголовное дело передано в суд: молодому человеку грозит реальный срок.