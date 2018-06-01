Воспитанницы узнали, что впервые День защиты детей официально отпраздновали 1 июня 1950 года...

Представитель Правового управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудником Правового отдела УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели урок правового информирования в ГБОУ Кадетская школа-интернат № 9 «Московский пансион государственных воспитанниц».Темой встречи стала история празднования Международного дня защиты детей. Воспитанницы узнали, что особую актуальность тема защиты детей получила после Второй мировой войны, когда разрушенные города оказались полны сиротами и беспризорниками. Впервые этот день официально отпраздновали 1 июня 1950 года, и с тех пор он отмечается ежегодно.Представитель ПУ ГУ МВД России по г. Москве рассказал девочкам о Конвенции ООН о правах ребенка – международном правовом документе, определяющим права детей в государствах-участниках. Говоря о российском законодательстве, представители ГУ МВД России по г. Москве отметили Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.Воспитанницы активно участвовали в дискуссии, отвечали на вопросы гостей. В конце встречи они поблагодарили представителей московской полиции за интересный урок.Правовое управление ГУ МВД России по г. Москве