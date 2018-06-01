В США открытом доступе оказались любопытные архивные данные, свидетельствующие о подготовке американских ВВС к ядерной войне с нашей страной. Материалы опубликовало влиятельное издание The National Interest.

В США открытом доступе оказались любопытные архивные данные,свидетельствующие о подготовке американских ВВС к ядерной войне с нашей страной.Материалы опубликовало влиятельное издание The National Interest.План был составлен в 1950-х годах, в разгар Холодной войны,и предусматривал атаку на крупнейшие города Советского Союза. Всего в качествецелей было указано 1200 населенных пунктов, включая столицы – Москва иЛенинград, которые обозначались в документе целями первой и второй важностисоответственно.Как отмечает The National Interest, военно-воздушные силыСША массированной атакой должны были уничтожить советские ВВС прежде, чем онимогли нанести ответный удар. Планировалось сбрасывать термоядерные бомбы так,чтобы они взрывались не на земле, а в воздухе. В документах говорится, что этонанесло бы гораздо больший ущерб противнику.В соответствии с опубликованной информацией, следующимипосле аэродромов целями должны были стать населенные пункты. При этом о потеряхсреди мирного населения американцы, видимо, вовсе не задумывались.Стоит отметить, что Запад разрабатывал план массированнойатаки на СССР еще до окончания Второй мировой войны. Один из самых известных изних – операция "Немыслимое", которую распорядился разработатьпремьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.По расчетам Лондона, война в Советским союзом должна быланачаться 1 июля 1945 года. Запад рассчитывал, что СССР будет крайне истощенпосле кровопролитной войны с Германией. Британские стратеги планировализакончить войну еще до наступления зимы.Черчилль, как отмечают историки, не хотел повторять ошибкуАдольфа Гитлера и пасть под ударами "генерала Мороза". Но несмотря напревосходство западных союзников в авиации, налицо недооценка Лондоном иВашингтоном сухопутной мощи советской армии, которая в разы превосходила посвоим возможностям дислоцированные летом 1945 года американские и британскиечасти.