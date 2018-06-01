Свыше 270 километров улично-дорожной сети появится в Москве в ближайшей перспективе. Об этом сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, взятые темпы и объемы строительства в этом направлении сохранятся.
Свыше 270 километров улично-дорожной сети появится в Москве в ближайшей перспективе. Об этом сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, взятые темпы и объемы строительства в этом направлении сохранятся.
Кроме дорог, рассказал Хуснуллин, в ближайшее время будет
возведено 90 пешеходных переходов, тоннелей, эстакад и мостов. "Около двух
третей всего бюджета, направляемого на строительство, расходуется на возведение
дорожно-транспортной инфраструктуры", – сообщил он.
Всего, уточнил, руководитель городского строительного
комплекса, в среднесрочной перспективе запланировано к вводу в эксплуатацию 271
километр дорог, 34 внеуличных пешеходных перехода. Также будут построены 58 иных
дорожных сооружений.
Ежегодно, подчеркнул Марат Хуснуллин, в Москве в среднем будет
появляться не меньше сотни километров дорог в год. Также планируется возводить около
20 искусственных сооружений (тоннелей, мостов, пешеходных переходов и эстакад) ежегодно.
Напомним, с 2011 года в столице было построено почти 700 километров
дорог. За этот же период времени московские строители возвели 204 пешеходных перехода
и 208 искусственных дорожных сооружений.
"Москва поехала быстрее", – сказал ранее Марат
Хуснуллин, отметив, что каждое третье дорожное сооружение было построено за
последние семь лет. Благодаря этому, по его словам, ситуация с пробками в
городе постепенно улучшается, при том, что число машин выросло.
Он напомнил, что скоро в
Москве появится еще одно транспортное кольцо. "Активно идет строительство
трех хордовых магистралей, а это 125 мостов, тоннелей и эстакад", – добавил он.