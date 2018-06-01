Свыше 270 километров улично-дорожной сети появится в Москве в ближайшей перспективе. Об этом сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, взятые темпы и объемы строительства в этом направлении сохранятся.

Свыше 270 километров улично-дорожной сети появится в Москве в ближайшей перспективе. Об этом сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, взятые темпы и объемы строительства в этом направлении сохранятся.Кроме дорог, рассказал Хуснуллин, в ближайшее время будетвозведено 90 пешеходных переходов, тоннелей, эстакад и мостов. "Около двухтретей всего бюджета, направляемого на строительство, расходуется на возведениедорожно-транспортной инфраструктуры", – сообщил он.Всего, уточнил, руководитель городского строительногокомплекса, в среднесрочной перспективе запланировано к вводу в эксплуатацию 271километр дорог, 34 внеуличных пешеходных перехода. Также будут построены 58 иныхдорожных сооружений.Ежегодно, подчеркнул Марат Хуснуллин, в Москве в среднем будетпоявляться не меньше сотни километров дорог в год. Также планируется возводить около20 искусственных сооружений (тоннелей, мостов, пешеходных переходов и эстакад) ежегодно.Напомним, с 2011 года в столице было построено почти 700 километровдорог. За этот же период времени московские строители возвели 204 пешеходных переходаи 208 искусственных дорожных сооружений."Москва поехала быстрее", – сказал ранее МаратХуснуллин, отметив, что каждое третье дорожное сооружение было построено запоследние семь лет. Благодаря этому, по его словам, ситуация с пробками вгороде постепенно улучшается, при том, что число машин выросло.Он напомнил, что скоро вМоскве появится еще одно транспортное кольцо. "Активно идет строительствотрех хордовых магистралей, а это 125 мостов, тоннелей и эстакад", – добавил он.