На концерте в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве, организованном победителями смотра-конкурса художественной самодеятельности, присутствовало более 400 сотрудников полиции...

На торжественном концерте в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве, организованном победителями смотра-конкурса художественной самодеятельности, присутствовало более 400 сотрудников полиции.Мероприятие началось с церемонии награждения победителей смотра-конкурса художественной самодеятельности сотрудников, работников служб и подразделений ГУ МВД России по городу Москве, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей. Заслуженные награды из рук начальника Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Юрия Рыбальченко получили 19 победителей и лауреатов.В завершение мероприятия для присутствующих сотрудников выступили победители и лауреаты смотра-конкурса с концертной программой.Начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко поблагодарил сотрудников столичной полиции за участие в смотре-конкурсе и концерте, проведенном в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве