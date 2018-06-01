Во время рассмотрения в суде Херсона апелляции на свой арест главный редактор агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что с этого дня считает себя исключительно гражданином России. Он попросил Путина о защите, а к Порошенко обратился с заявлением о выходе из украинского гражданства.

Во время рассмотрения в суде Херсона апелляции на свой арест главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что с этого дня считает себя исключительно гражданином России.Он обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения.Кроме того, Вышинский попросил Россию предоставить ему правовую защиту со стороны консульства и посольства РФ, передает РИА Новости.Кроме того, Кирилл Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко, заявив о выходе из гражданства Украины, попросив передать это заявление в администрацию украинского президента.Вышинский также сказал, что поддержка международного сообщества снизила давление на него на Украине, и поблагодарил всех, кто его поддерживает все это время.Ранее сообщалось, что суд в Херсоне оставил журналиста Вышинского под арестом. Решение обжалованию не подлежит, заявил судья.