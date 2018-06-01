Участники акции протеста в связи с нашумевшим делом убийства подростков, митингующие у здания парламента Грузии, призвали президента Георгия Маргвелашвили прийти к ним и поддержать их.

Участники акции протеста в связи с нашумевшим делом убийства подростков, митингующие у здания парламента Грузии, призвали президента Георгия Маргвелашвили прийти к ним и поддержать их.Как передает РИА Новости, инициатором акции стал Заза Саралидзе, отец убитого в центре Тбилиси в потасовке в декабре 2017 года 16-летнего подростка, после того как 31 мая Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.Во время выступления на митинге Саралидзе заявил, что обращается с просьбой к президенту прийти и поддержать акцию. Его просьбу поддержали дочь главы Грузии Анна Маргвелашвили и первая леди Мака Чичуа.Протестующие требуют покарать виновных в фальсификации результатов расследования, уголовно наказать для всех виновных в смерти подростков. Высказываются лозунги отставки правительства и премьер-министра Георгия Квирикашвили.1 декабря 2017 года 16-летние Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе стали жертвами кровавой разборки. Конфликт начался в тбилисской школе № 51 на улице Меликишвили между учащимися 9 и 11 классов, а позже перерос в поножовщину на улице Хорава с участием несовершеннолетних из другой школы. Последние пришли на помощь одному из девятиклассников.В итоге, Дадунашвили скончался на месте, а Саралидзе — позже в больнице. Прибывшая на место полиция сразу же арестовала одного обвиняемого, но второму удалось скрыться. Он сдался полиции лишь через несколько дней после случившегося.