В четверг, 31 мая, в районе города Пуэрто-Кабельо в штате Карабобо разбился вертолет, принадлежавший Военно-морским силам Венесуэлы.

В четверг, 31 мая, в районе города Пуэрто-Кабельо в штате Карабобо разбился вертолет, принадлежавший Военно-морским силам Венесуэлы. О происшествии сообщил телеканал Globovisión.Как уточняется, один человек, находившийся на борту, погиб. Еще один был ранен. Точное количество людей в вертолете в момент крушения не сообщается. По данным местных СМИ, разбился многоцелевой вертолет Bell 212.От властей Венесуэлы пока не поступало официального подтверждения информации об авиакатастрофе, передает ТАСС.