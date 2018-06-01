Злоумышленник, зная, что женщина оставляет инвалидную коляску в подъезде, в ночное время зашел в помещение и похитил оттуда имущество потерпевшей с целью продажи...

«Сотрудники УУП ОМВД России по району Богородское задержали мужчину по подозрению в краже инвалидной коляски», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции по району Богородское обратилась пожилая женщина. По словам заявительницы, неизвестный похитил принадлежащую ей инвалидную коляску из подъезда жилого дома на Краснобогатырской улице. Ущерб составил около 5 тыс. рублей.Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого на Енисейской улице. Им оказался 65-летний ранее судимый местный житель. Похищенное было изъято и возвращено владелице.Как установили полицейские, злоумышленник, зная, что женщина оставляет коляску в подъезде, в ночное время зашел в помещение и похитил оттуда имущество потерпевшей с целью продажи.По данному факту дознанием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73