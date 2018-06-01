Злоумышленник, зная, что женщина оставляет инвалидную коляску в подъезде, в ночное время зашел в помещение и похитил оттуда имущество потерпевшей с целью продажи...
«Сотрудники УУП ОМВД России по району Богородское задержали мужчину по подозрению в краже инвалидной коляски», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В отдел полиции по району Богородское обратилась пожилая женщина. По словам заявительницы, неизвестный похитил принадлежащую ей инвалидную коляску из подъезда жилого дома на Краснобогатырской улице. Ущерб составил около 5 тыс. рублей.
Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого на Енисейской улице. Им оказался 65-летний ранее судимый местный житель. Похищенное было изъято и возвращено владелице.
Как установили полицейские, злоумышленник, зная, что женщина оставляет коляску в подъезде, в ночное время зашел в помещение и похитил оттуда имущество потерпевшей с целью продажи.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
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