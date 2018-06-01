Вслед за сборной России по хоккею тренеры Олег Знарок и Харийс Витолиньш покинули СКА из Санкт-Петербурга. В ближайшее время армейцев возглавит новый тренер.

Вслед за сборной России по хоккею тренеры Олег Знарок и Харийс Витолиньш покинули СКА из Санкт-Петербурга. В ближайшее время армейцев возглавит новый тренер.Главный тренер Олег Знарок и его помощники Харийс Витолиньш и Владимир Федосов проработали СКА два года. В первом же сезоне армейцы выиграли главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и завершил борьбу в полуфинале Кубка Гагарина.Знарок и Витолиньш совмещали работу в СКА и сборной России. Ранее оба специалиста покинули национальную команду.