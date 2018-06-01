Вакцина против одного из самых агрессивных типов опухоли мозга помогла значительно увеличить продолжительность жизни некоторых пациентов.
Большинство людей с глиобластомой (наиболее агрессивной формой опухоли мозга) умирает менее чем через 18 месяцев после постановки диагноза. Но, возможно, в скором времени ситуация сможет измениться благодаря новой персонализированной вакцине DCVax-L. Недавнее клиническое исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Вашингтонского университета, показало: вакцина способна улучшить показатели выживаемости таких пациентов. Иными словами, продолжительность жизни людей с неутешительным диагнозом увеличивается.
Клиническое исследование третьей фазы включало 331 пациента. Участников случайным образом разделили на две группы: одни получили стандартную терапию и персонализированную вакцину DCVax-L, вторые – стандартную терапию и плацебо.
Персонализированные вакцины были разработаны для конкретных пациентов. Для этого после операции по удалению опухоли учёные обрабатывали небольшое количество опухолевой ткани, а затем подвергали её воздействию иммунных клеток того же пациента. Речь идёт о дендритных клетках.
Как объясняют специалисты, дендритные клетки тренируются таким образом отыскивать и разрушать клетки опухоли. Затем обученные клетки внедрялись в организм пациента в виде вакцины, введённой в руку.
Каждому пациенту требуется несколько инъекций: первые три делаются с недельным интервалом, следующие три с интервалом в месяц, по прошествии первого года вакцину внедряют каждые шесть месяцев.
Согласно экспериментальной схеме исследования, первая группа испытуемых включала в два раза больше пациентов (232 человека), чем "группа плацебо". Кроме того, каждому пациенту в ходе испытания разрешалось получать вакцину, если болезнь человека возвращалась или прогрессировала после первоначального лечения. Таким образом, порядка 90 процентов всех участников получили изучаемую вакцину.
В результате все пациенты (включая тех, кто получал или не получал вакцину) показали среднюю выживаемость после операции чуть более 23 месяцев, а сто пациентов – 40 с половиной месяцев, то есть более трёх лет.
Естественно, исследователи особенно заинтересовались реакцией на вакцину у последней группы. Правда, есть важная оговорка: медики ещё не знают, все ли члены этой группы получили вакцину.
Всё дело в том, что исследование ещё продолжается и остаётся слепым. Иными словами, ни пациенты, ни медики не знают, какие испытуемые получают вакцину.
Но поскольку исследователи сообщили, что почти 90 процентов всех участников эксперимента получили вакцину в какой-то момент времени, вероятность того, что именно последняя группа получила вакцину, а не плацебо, высока, сообщается в пресс-релизе.
Как говорит онколог Джиан Кэмпиэн (Jian L. Campian), один из авторов исследования из Вашингтонского университета, в целом все пациенты, принявшие участие в исследовании, живут дольше пациентов, которые получают традиционное лечение. "30% пациентов и вовсе прожили гораздо дольше, чем можно было ожидать, учитывая типичное течение этого рака", — говорит онколог.
Важно также, что все 100 пациентов не демонстрировали обычных характеристик, связанных с благоприятным прогнозом, добавляет Кэмпиэн.
"Мы продолжаем изучать этих пациентов, чтобы понять, почему их результаты оказались столь успешными", — говорит она.
Отмечается, у вакцины было мало побочных эффектов, особенно в сравнении со стандартным методом лечения этого заболевания. Обычно оно включает хирургию, радиотерапию и химиотерапию.
По данным исследователей, около двух процентов участников (семь пациентов) продемонстрировали серьёзные неблагоприятные последствия: отёк мозга или судороги, которые, возможно, были связаны с вакциной.
Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Translational Medicine.
Авторы "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) регулярно рассказывают о самых важных открытиях, связанных с изучением онкологии и способов лечения злокачественных опухолей. В частности, учёными был найден вирус, атакующий рак мозга и призывающий на подмогу иммунную систему. Некоторые данные свидетельствуют о том, что победить самый агрессивный тип рака поможет, как бы это странно ни прозвучало, вирус Зика и известная пряность.