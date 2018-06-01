Вакцина против одного из самых агрессивных типов опухоли мозга помогла значительно увеличить продолжительность жизни некоторых пациентов.

Большинство людей с глиобластомой (наиболее агрессивной формой опухоли мозга) умирает менее чем через 18 месяцев после постановки диагноза. Но, возможно, в скором времени ситуация сможет измениться благодаря новой персонализированной вакцине DCVax-L. Недавнее клиническое исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Вашингтонского университета, показало: вакцина способна улучшить показатели выживаемости таких пациентов. Иными словами, продолжительность жизни людей с неутешительным диагнозом увеличивается.Клиническое исследование третьей фазы включало 331 пациента. Участников случайным образом разделили на две группы: одни получили стандартную терапию и персонализированную вакцину DCVax-L, вторые – стандартную терапию и плацебо.Персонализированные вакцины были разработаны для конкретных пациентов. Для этого после операции по удалению опухоли учёные обрабатывали небольшое количество опухолевой ткани, а затем подвергали её воздействию иммунных клеток того же пациента. Речь идёт о дендритных клетках.Как объясняют специалисты, дендритные клетки тренируются таким образом отыскивать и разрушать клетки опухоли. Затем обученные клетки внедрялись в организм пациента в виде вакцины, введённой в руку.Каждому пациенту требуется несколько инъекций: первые три делаются с недельным интервалом, следующие три с интервалом в месяц, по прошествии первого года вакцину внедряют каждые шесть месяцев.Согласно экспериментальной схеме исследования, первая группа испытуемых включала в два раза больше пациентов (232 человека), чем "группа плацебо". Кроме того, каждому пациенту в ходе испытания разрешалось получать вакцину, если болезнь человека возвращалась или прогрессировала после первоначального лечения. Таким образом, порядка 90 процентов всех участников получили изучаемую вакцину.В результате все пациенты (включая тех, кто получал или не получал вакцину) показали среднюю выживаемость после операции чуть более 23 месяцев, а сто пациентов – 40 с половиной месяцев, то есть более трёх лет.Естественно, исследователи особенно заинтересовались реакцией на вакцину у последней группы. Правда, есть важная оговорка: медики ещё не знают, все ли члены этой группы получили вакцину.Всё дело в том, что исследование ещё продолжается и остаётся слепым. Иными словами, ни пациенты, ни медики не знают, какие испытуемые получают вакцину.Но поскольку исследователи сообщили, что почти 90 процентов всех участников эксперимента получили вакцину в какой-то момент времени, вероятность того, что именно последняя группа получила вакцину, а не плацебо, высока, сообщается в пресс-релизе.Как говорит онколог Джиан Кэмпиэн (Jian L. Campian), один из авторов исследования из Вашингтонского университета, в целом все пациенты, принявшие участие в исследовании, живут дольше пациентов, которые получают традиционное лечение. "30% пациентов и вовсе прожили гораздо дольше, чем можно было ожидать, учитывая типичное течение этого рака", — говорит онколог.Важно также, что все 100 пациентов не демонстрировали обычных характеристик, связанных с благоприятным прогнозом, добавляет Кэмпиэн."Мы продолжаем изучать этих пациентов, чтобы понять, почему их результаты оказались столь успешными", — говорит она.Отмечается, у вакцины было мало побочных эффектов, особенно в сравнении со стандартным методом лечения этого заболевания. Обычно оно включает хирургию, радиотерапию и химиотерапию.По данным исследователей, около двух процентов участников (семь пациентов) продемонстрировали серьёзные неблагоприятные последствия: отёк мозга или судороги, которые, возможно, были связаны с вакциной.Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Translational Medicine.Авторы "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) регулярно рассказывают о самых важных открытиях, связанных с изучением онкологии и способов лечения злокачественных опухолей. В частности, учёными был найден вирус, атакующий рак мозга и призывающий на подмогу иммунную систему. Некоторые данные свидетельствуют о том, что победить самый агрессивный тип рака поможет, как бы это странно ни прозвучало, вирус Зика и известная пряность.