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Владимирский шатер под стать теме форума. Столица региона презентует умные технологии. Ученики 41 школы представили свои разработки в робототехнике, за инновации детей похвалила даже губернатор. Новые технологии будут и в общественном пространстве. Уже в этом году в городе появятся остановочные павильоны, где можно будет изучить интерактивные карты, и посмотреть, когда придёт следующий автобус. Но ближайшие преображения связаны с Чемпионатом мира по футболу.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Мы сейчас буквально сегодня-завтра завершаем спортивный сквер на Стрелецкой, и там огромный видеоэкран выведен. И мы делаем большую-большую фан-зону для просмотра с большим экраном на улице Георгиевской. Мы её завершим прямо перед Чемпионатом мира, где можно будет ходить, хорошо покушать, посмотреть футбол".Владимир получил звание Культурной столицы мундиаля. Сегодня власти доказывали, что к Чемпионату мира готовы. Завлекать туристов будут не только спортивными фан-зонами, но и культурными объектами. Губернатору презентовали экспозиции Музея Старой аптеки и Музея ложки. Здесь уже готов сувенир для болельщиков. Деревянные ложки-трещётки для трибун.Татьяна Пикунова, директор музея ложки: "Планка музеев, досуга, в этом городе, наверно, гораздо выше, чем в других. Поэтому нашему молодому сообществу частных музеев приходится много работать и над собой, и над экспозициями, идти в ногу со временем, чтобы предлагать, удивлять".В музеях уже готовят экскурсии для иностранных болельщиков на английском, немецком и французском языках. Отдельная программа - для инвалидов по зрению. В этой экспозиции туристы могут узнать на ощупь ложки из разных стран.-Попытайтесь определить из какой страны с закрытыми глазами.-Я чувствую спираль.- А дальше? Дальше черпачок. А вот здесь кукуруза - царица полей. Соответственно, Соединенные штаты Америки.Ну, а чтобы туристы не скучали за пределами музея, дух мундиаля поддержат владимирские кафе и рестораны. Для болельщиков разработали карту-буклет: с одной стороны подробный план исторического центра, с другой - владимирские заведения общепита. Распространять такие бесплатно будут в местах скопления туристов. Футбольную тематику выдержали и в специальном меню. Больше 20 ресторанов и кафе представили свои кулинарные изыски к чемпионату: чипсы из индейки, гречневый попкорн и спортивные десерты.Анна Жукова, президент владимирской ассоциации кулинаров: "Вместе мы представляем нашим гостям футбольные блюда, состоящие в общей сложности больше, чем из 40 закусок, холодных и горячих блюд, десертов, напитков. Наши мощности по приему посетителей сегодня составляют более 1000 посадочных мест. На территории порядка 100 телевизионных панелей, позволяющих наблюдать за трансляцией футбольных матчей".-Для вас выступает фристальная футбольная команда "Армандо"Спорт в нашем городе - это не только фанатская атрибутика. Сегодня владимирцы рассказывали про богатую футбольную историю региона. Первая сборная Владимира по футболу образовалась еще в 1913 году. Играли против команды Гусь-Хрустального. Правда, счёт неутешительный 9:0.Фёдор Лавров, председатель Общественной палаты города Владимира: "У нас есть юношеская спортивная школа, которая в 1976 году была организована на базе ВТЗ и сейчас воспитанники этой школы играют в разных клубах. И вот сегодня 462 воспитанника детской спортивной школы находятся в нашей школе и готовятся быть мастерами великого футбола".Ну а до Чемпионата мира по футболу остается меньше 2 недель. Насколько увеличится турпоток во время мундиаля пока сложно прогнозировать даже чиновникам. Но во Владимире к встрече с туристами уже готовы.