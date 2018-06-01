Мероприятие прошло в Московском университете МВД России в Международный день защиты детей.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил награды детям и подросткам, проявившим мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников, предотвращении правонарушений, а также победителям Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Мероприятие прошло в Московском университете МВД России в Международный день защиты детей.Приветствуя юных граждан, Владимир Колокольцев сказал: «Каждого из вас, несмотря на возраст, без преувеличения можно назвать героем. В непростых ситуациях вы проявили решительность, самообладание и главное – неравнодушие, присущие даже не всем взрослым».«Такие поступки достойны быть примером. Мы высоко ценим вашу смелость, гордимся по-настоящему ответственной гражданской позицией и благодарны родителям, педагогам и наставникам, воспитавшим поистине отважных людей», - подчеркнул Министр.Глава ведомства обратил внимание собравшихся, что встреча проходит накануне юбилейной даты – 5 июня исполняется 300 лет российской полиции. К этому празднику приурочено подведение итогов Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», на который поступило свыше 280 работ, посвященных сотрудникам органов правопорядка различных периодов истории.Компетентное жюри, состоящее из членов Общественного совета при МВД России, Студии художников имени В.В. Верещагина, определило по три лучших проекта в каждой возрастной категории.Вручая подарки победителям, Глава МВД России отметил, что для кого-то из них это только первая маленькая победа, но она уже вписана в большую летопись российской полиции и стала ее частью.В завершение мероприятия Владимир Колокольцев пожелал ребятам успехов в учебе, настойчивости в достижении поставленных целей.СправочноПочетные грамоты МВД России и подарки получили:Арсений Коновалов (12 лет, Москва), застав грабителей в свой квартире, начал снимать их на камеру, а затем преследовал до тех пор, пока злоумышленники не были задержаны полицейскими;Владислав Абаби и Максим Хмиров (15 лет, Москва) помогли полицейским пресечь факт распространения наркотиков;Валерия Путилова (18 лет, Волгоградская область), при участии которой в прошлом году было выявлено около 6 тысяч интернет-сайтов, через которые распространялись наркотики;Ирина Толмачева (18 лет, Владимирская область) помогла полицейским задержать сбытчиков наркотиков;Максим Выборнов (11 лет, Тамбовская область) оказал первую помощь 70-летней женщине, пострадавшей в ДТП, вызвал медиков. Кроме того, он помог сотрудникам ГИБДД найти водителя автомобиля, скрывшегося с места происшествия;Владислав Денисов, Михаил Карасев, Вячеслав Лагуткин, Дмитрий Нечаев, Максим Юрченко (Кемеровская область) задержали грабителя, напавшего на женщину, и удерживали его до приезда полицейских;Степан Баулин (13 лет, Москва) помог сотрудникам правоохранительных органов задержать преступника, напавшего на девочку в лифте многоквартирного дома;Андрей Зубатов (18 лет, Владимирская область) спас пассажиров маршрутного такси, водитель которого внезапно потерял сознание. Юноша сбросил его ногу с педали газа и взял на себя управление микроавтобусом.Победителями Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа» стали: Микаэла Бондарева (6 лет), Захар Иереев (9 лет), Мария Прошунина (12 лет).