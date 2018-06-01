У посетительницы магазина злоумышленница похитила паспорт с деньгами и банковской картой.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы города Нижний Новгород, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в конце апреля текущего года, находясь в одном из магазинов города, подозреваемая похитила у посетительницы паспорт с денежными средствами и банковской картой. Деньги со счета злоумышленница впоследствии обналичила, воспользовавшись тем, что листок с пин-кодом к карте был вложен в паспорт. Материальный ущерб потерпевшая оценила в сумму свыше 18 тысяч рублей.В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность фигурантки и ее местонахождение.25 мая текущего года автомобиль, на котором передвигалась подозреваемая, был остановлен на территории Владимирской области, женщина цыганской народности была задержана сотрудниками уголовного розыска. По словам злоумышленницы, похищенные деньги она успела потратить.Сотрудниками полиции доказана причастность задержанной к совершению аналогичного эпизода противоправной деятельности. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.