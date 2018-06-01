Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Шохин

Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей ШохинГлава администрации Владимира Андрей Шохин подписал постановление об изменении платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Документ на сайте городской администрации.Согласно документу, плата за детские сады изменится с 15 июня 2018 года. В группах с 24-часовым пребыванием детей она составит 182 рубля в день, с 12-часовым пребыванием детей — 142 рубля в день.В группах с 3,5-часовым пребыванием детей плата составит 24 рубля в день, с двухчасовым — 15 рублей в день, с пятичасовым — 60 рублей в день.В дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений плата составит 132 рубля в день, говорится в документе.